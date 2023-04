Ghoulam: “Contro la Juve il giorno più bello della mia vita!”, poi il commento sullo Scudetto perso a Firenze

Torna a giocare il Napoli di Luciano Spalletti, al rientro in campo dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Milan. Superata la batosta emotiva, gli azzurri sono dunque chiamati a riprendere il proprio cammino verso la conferma ufficiale del primato.

Lo stop della Lazio, avvenuto ieri pomeriggio per mano del Torino, ha infatti contribuito a diminuire a 3 le vittorie di distanza fra il Napoli e l’alloro massimo italiano. Soltanto tre sfide alla gioia, per dei partenopei che questa sera saranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Su tale sfida, è intervenuto anche l’ex azzurro Faouzi Ghoulam.

Faouzi Ghoulam

Juventus Napoli, le parole di Faouzi Ghoulam

Nome tornato preponderante nell’ultimo periodo, dove più volte ha fatto sentire la propria voce in difesa degli azzurri, Ghoulam torna a parlare del Napoli in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Oltre all’attualità, le parole dell’algerino si concentrano anche su alcuni precedenti fra azzurri e bianconeri, in particolare sul trionfo partenopeo del 2015 in Supercoppa Italiana contro la Juventus: