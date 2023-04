Festa Scudetto, De Laurentiis in contatto con la Rai: il progetto e le cifre

Il Napoli si prepara a coronare il sogno tricolore, tanto atteso dai tifosi azzurri. Con la sconfitta della Lazio contro il Torino, un’eventuale vittoria di stasera in trasferta contro la Juventus accorcerebbe ulteriormente le distanze dallo scudetto. Ancora in bilico, quindi, quale sarà la partita del successo matematico per il Napoli, ma la città è a lavoro per i preparativi dei festeggiamenti.

La festa ufficiale si terrà il prossimo 4 giugno, in occasione della conclusione del campionato di Serie A. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per a arginare parzialmente anche problemi di ordine pubblico, sta valutando la possibilità di trasmettere in diretta tv i festeggiamenti nel capoluogo campano per lo Scudetto azzurro.

FOTO: De Laurentiis

De Laurentiis-Rai: le cifre

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente azzurro è in trattativa con la Rai per trasmettere tutto l’evento per una cifra che si aggirerebbe sui 300-400 mila euro. Inoltre, Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato Stefano De Martino, showman napoletano, per affidargli la conduzione.