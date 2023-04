Koulibaly-Juve: Allegri ha chiamato l’ex Napoli per portarlo in bianconero

Mancano ormai una manciata di ore all’inizio di Juventus-Napoli, grande classico del nostro calcio nonché assoluto big match di giornata. Bianconeri ed azzurri scriveranno l’ennesimo capitolo della propria storia, ancora una volta in ottica Scudetto. Dopo lo 0-1 del 2018 infatti, i partenopei tornano nella cornice dell’Allianz Stadium consapevoli del proprio destino.

SSC Napoli

Una vittoria del Napoli in quel di Torino significherebbe 2 sole gare rimaste fra le mani dei partenopei e quella coppa che in città manca da 33 anni. Ad infuocare le ore antecedenti al match, già teso di per se, ci hanno inoltre pensato le odierne news di mercato. In particolare, quelle che vedrebbero un possibile accordo fra un ex pilastro Napoli e la Juventus di Max Allegri.

Futuro alla Juve per Koulibaly?

Mattatore e marcatore dell’unico successo Napoli all’interno dell’Allianz Stadium, nonché di un clamoroso autogol decisivo 2 anni dopo, Kalidou Koulibaly è stato accostato nelle ultime ore alla compagine bianconera. Reduce da un’annata tutt’altro che felice al Chelsea, KK potrebbe tornare in penisola sponda juventina, rimarcando alla perfezione il percorso del suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Kalidou Koulibaly

L’indiscrezione, narrata dalla Gazzetta dello Sport, si arricchisce inoltre di una presunta telefonata fra il centrale senegalese ed Allegri, in cui il tecnico livornese ne ha ribadito in prima persona l’interesse bianconero per Koulibaly. Dovesse andare in porto, tale scenario consegnerebbe alla Serie A un’inaudita coppia centrale formata da Bremer ed il ventisei, oltre che un atroce scherzo del destino venuto fuori proprio in concomitanza di Juventus-Napoli: la sfida di Kalidou.

Mario Reccia