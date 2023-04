Assurdo Barzagli: “Gatti non voleva far male, se Kvara non fosse stato così basso non sarebbe successo niente”

Il Napoli ha vinto contro la Juventus in una gara ricca di episodi arbitrali e di colpi di scena. A decidere il match è stato il gol di Jack Raspadori negli istanti finali di gara. Prima del gol però c’è stato tanto da discutere. Alla Juventus è stato infatti annullato un gol a Di Maria con l’ausilio del Var per un fallo di Milik su Lobotka. Anche il Napoli ha però da recrminare per un mancato rosso a Gatti per un pugno ai danni di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia pugno Gatti Barzagli a sorpresa sull’episodio Gatti-Kvara Hanno provato ad analizzare questo episodio nel post gara a Dazn durante la trasmissione Sunday Night Square. Il commentatore arbitrale Luca Marelli ha assicurato che il gesto dovesse essere punito con l’espulsione, sottolineando la gravezza del mancato intervento del Var. A questo punto, è stato chiesto all’opinionista ed ex calciatore bianconero Andrea Barzagli una possibile causa di un tale gesto di Gatti e la sua risposta è stata sorprendente. Di seguito quanto riportato: Non so, cosa gli è preso. Era girato, forse è stata una mancanza di equilibrio, non penso volesse fargli male o tirargli un pugno. Essendo più alto poi è arrivato direttamente sulla faccia di Kvarastkhelia, se fosse stato più basso non sarebbe successo niente SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » Ultime sul Calcio Napoli, le news » Assurdo Barzagli: “Gatti non voleva far male, se Kvara non fosse stato così basso non sarebbe successo niente”