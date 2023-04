Nel primo pomeriggio, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani sera contro il Napoli. Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore bianconero si è soffermato sulle qualità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che all’andata ha strapazzato la Vecchia Signora con un rotondissimo 5-1.

“Quale giocatore toglierebbe al Napoli in vista di domani?“: Allegri non si è sottratto nel rispondere alla domanda, pur non sbilanciandosi su qualche nome in particolare.

La risposta del tecnico in conferenza

Di seguito, la risposta di Massimiliano Allegri

​​​​​​I giocatori non è che devo toglierli io. La rosa del Napoli è forte e non so domani chi gli mancherà e quindi nell’arco della stagione mancano dei giocatori. Domani al Napoli ne mancheranno due o tre credo. Quindi già se li sono tolti per conto loro.

Juventus Fc – Fc Nantes Massimiliano Allegri, head coach of Juventus Fc looks on during the UEFA Europa League knockout round play-off leg one match between Juventus and FC Nantes at Allianz Stadium on February 16, 2023 in Turin, Italy. Turin Allianz Stadium Italy Copyright: xMarcoxCanonierox

Poi, ha aggiunto: