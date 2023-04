Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato nella consueta conferenza stampa di vigilia il match contro il Napoli, in programma per domenica sera alle ore 20:45.

Il bianconero, oltre a rilasciare molteplici attestati di stima nei confronti della squadra azzurra, ha fatto anche il punto della situazione sulle condizioni di Gleison Bremer, uscito per un problema fisico nell’ultima sfida contro lo Sporting Lisbona.

Queste le parole rilasciate dal tecnico Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa odierna:

Sul Napoli: “Il Napoli si avvia a vincere lo scudetto, sarà una partita difficile, una squadra forte. Sono usciti dalla Champions League giocando una grande partita, devono fare più punti possibili per vincere prima lo scudetto. Dobbiamo fare più punti possibili per arrivare al secondo posto”

Sulla difesa: “Fino a domani mattina non ci saranno i convocati, vedrò domani e deciderò. Bremer non ha niente, Rugani e Bonucci stanno bene. De Sciglio sarà a completa disposizione. Gli altri devo valutare”

Sulla penalizzazione: “Abbiamo resettato tutto, fare uno sforzo mentale per riadattarsi alla classifica per risalire piano piano la china. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo fare meglio. Possiamo andare in finale di Europa League e Coppa Italia. Dobbiamo prendere la Lazio”

Su Chiesa: “Chiesa ha i minuti, dobbiamo vedere come ha recuperato”

Sugli attaccanti: “Sono sfortunati, hanno difficoltà a far gol, ci daranno una grossa mano da qui alla fine”.

Sulla sconfitta dell’andata: Bisogna battere il Napoli, è la capolista e hanno vinto nelle ultime sette partite in trasferta. Perdi delle partite che non meriti di perdere, il Napoli ha ucciso il campionato tenendo un rullino di marcia impressionante.

Juventus Fc – Fc Nantes Massimiliano Allegri, head coach of Juventus Fc looks on during the UEFA Europa League knockout round play-off leg one match between Juventus and FC Nantes at Allianz Stadium on February 16, 2023 in Turin, Italy. Turin Allianz Stadium Italy Copyright: xMarcoxCanonierox

Sul peso delle partite: Dobbiamo fare più partite possibili, dobbiamo cercare di fare 58 partite, il massimo in una stagione. Con 5 sostituzioni bisogna far girare la squadra, sarebbe importante vincere domani.

Sulla regolarità del campionato: Abbiamo fatto quello che era possibile dopo la penalizzazione, quello che è successo è successo. Dobbiamo pensare nel migliore dei modi fino al 4 di giugno. I punti dobbiamo farli sul campo e di qui alla fine, non sarà facile, bisogna fare più punti possibili per giocare la Champions League. C’è stato un lavoro fatto quotidianamente, abbiamo trovato l’equilibrio in squadra. Se non ci avessero tolti i punti magari ora avremmo dieci punti in più. Quello che hanno fatto i ragazzi è stato importante, servono altri punti.

Su Vlahovic: “Ha trovato delle difficoltà, deve migliorare come tutti. Deve stare sereno e tranquillo, non è il responsabile della Juventus”

Sul gruppo: “Siamo tornati ieri alle 16, bisogna recuperare energie e prepararsi al meglio per questa meravigliosa partita. Abbiamo fatto tanto ma non tutto”

Su Rabiot: “Ha ancora margini di miglioramento, nonostante questo sta facendo una grande stagione”

Su Lobotka e Kvara: “È stata una bellissima partita con alto contenuto tecnico, il Napoli ha giocato sempre allo stesso modo, troveremo una squadra che ha rivalsa, per loro Napoli Juventus è sempre un Napoli Juventus”