Tegola per la Juve di Massimiliano Allegri a pochi giorni dall’importante sfida contro il Napoli: un suo titolarissimo si è fatto male nel corso della sfida contro lo Sporting Lisbona, incrocio valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Nel secondo tempo ha alzato bandiera bianca il difensore Gleison Bremer, che è stato sostituito da Federico Gatti. A rischio, a questo punto, la sua presenza contro il Napoli.

Infortunio Bremer, le condizioni in vista del Napoli

Il calciatore si è accasciato sul terreno di gioco attorno al 70′ per un problema muscolare, allarmando fin da subito i sanitari del club bianconero. Le prime immagini non lasciano ben sperare Massimiliano Allegri, che vede uno dei suoi titolari a rischio per le prossime partita, la prima proprio contro il Napoli.

Nelle prossime ore, si capirà di più sulle condizioni dell’ex Torino e vedremo se effettivamente il difensore non riuscirà a recuperare per la sfida contro i partenopei o se si tratta soltanto di un falso allarme.