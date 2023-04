Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis nega, ma qualcosa sotto c’è: la situazione

Il Napoli di quest”anno è già storia. La conquista del terzo scudetto è sempre più vicina e solo questo basterebbe a far entrare di diritto i giocatori della rosa nella leggenda di questo club. Il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League però è un altro traguardo da non sottovalutare.

Proprio per questo motivo, la società spera di trattenere la maggior parte dei protagonisti di questa fantastica stagione e aprire un nuovo ciclo vincente. Un obiettivo comunque non facile viste le tante richieste dei top club che arriveranno nella sessione di calciomercato estiva.

Tra i vari giocatori che sono seguiti dalle big europee c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto di questa squadra insieme a Victor Osimhen. Il georgiano, arrivato soltanto l’estate scorsa dalla Georgia, ha messo in mostra tutte le sue qualità e ha attirato su di sé l’attenzione di parecchi club.

Kvaratskhelia e Osimhen (Foto: IMAGO)

Per evitare proprio affondi da parte delle grandi d’Europa, il Napoli potrebbe proporre al classe 2001 un rinnovo di contratto a cifre più alte. Per il momento, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre negato e risposto malamente quando gli è stata posta la domanda sul rinnovo del georgiano.

Eppure, come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” i contatti tra società e l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, sono sempre vivi e costruttivi. Il contratto in scadenza nel 2027 quindi potrebbe essere allungato fino al 2028 con un cospicuo aumento? Anche se De Laurentiis continua a negare, la possibilità che ciò accada a fine stagione è da prendere in seria considerazione.