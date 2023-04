In queste ore è arrivata la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del CONI, che ha accolto (seppur parzialmente) il ricordo della Juventus sul -15 in classifica. Tra un mese circa dovrebbe arrivare la rimodulazione della nuova sentenza, ma intanto si scatenano le polemiche circa la gestione della vicenda giudiziaria.

È l’esempio del General Manager della Roma, Tiago Pinto, che in diretta a Sky Sport, prima del fischio d’inizio del match di Europa League contro il Feyenoord, ha pesantemente lanciato una polemica sul caso.

Di seguito, le parole evidenziate dalla nostra redazione nel corso dell’intervento di Tiago Pinto:

Rido per non piangere. Non sono un avvocato ma come uomo del calcio penso che il meccanismo è sbagliato se abbiamo giocato per mesi con una classifica non vera.