UFFICIALE – C’è la sentenza sui 15 punti di penalizzazione alla Juventus!

Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus dalla FIGC.

La sentenza è arrivata da pochi minuti ed è una sentenza che potrebbe essere destinata a fare la storia del calcio italiano, se poi dovesse essere confermata.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti deciso di respingere la sentenza iniziale che aveva inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus. I bianconeri tornano dunque al terzo posto in classifica, dietro Napoli e Lazio, con 59 punti. La Corte federale d’Appello è chiamata a rimodulare la sentenza tra un mese.

Restituiti dunque, almeno per il momento, i 15 punti alla Juventus, in attesa dell’appello ed eventuale rimodulazione della pena. Massimiliano Allegri ed i suoi calciatori dunque scenderanno in campo domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli di Spalletti ufficialmente da terzi in classifica ed in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.