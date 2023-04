Osimhen, tre top club lo chiedono al Napoli: doppia mossa di De Laurentiis!

Il Napoli, dopo la grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ritorna a concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo scudetto ormai a un passo. La squadra di Spalletti ha voglia di chiudere la pratica e regalare una gioia alla città di Napoli dopo 33 anni d’attesa. La società resta intanto vigile sul mercato, attenta in caso di particolari novità.

In particolare sarà il futuro di Osimhen a tenere banco in casa Napoli nei prossimi mesi. L’attaccante nigeriano è legato agli azzurri con un contratto fino al 2025 e difficilmente resterà in azzurro senza rinnovo, soprattutto dopo la straordinaria stagione che si sta per concludere. E le pretendenti al suo acquisto di certo non mancano.

FOTO: Imago – Osimhen

Quali sono i tre club che vogliono Osimhen

Stando a quanto riferito sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ben tre top club europei sulle tracce di Osimhen: Chelsea, Manchester United e PSG, in particolare proprio i parigini pare possano affondare il colpo. De Laurentiis non vorrebbe cedere il nigeriano e per questo gli proporrà un sontuoso rinnovo di contratto, ma è consapevole di non poter andare oltre certe cifre.

Il prezzo stabilito dal Napoli per la cessione

Qualora dovesse arrivare una super offerta, il Napoli prenderà in considerazione la cessione: il prezzo stabilito per la vendita di Osimhen è di 150 milioni di euro. Se davvero dovesse arrivare una proposta di tale livello, i partenopei difficilmente la rifiuterebbero.