Dopo il pass strappato allo Sporting Lisbona per le semifinali di Europa League, la Juventus pensa già alla sfida di campionato contro il Napoli, match sempre entito nonostante il margine in classifica che, nonostante la restituzione momentanea dei 15 punti in classifica, resta sostanziale.

A parlarne è stato il difensore Danilo, che ai microfoni di Sky Sport ha colto l’occasione per lasciare un messaggio di sfida agli azzurri.

Juve, Danilo: “Bisogna farlo contro il Napoli”

Di seguito, le parole del brasiliano a proposito del Napoli:

I ragazzi giovani non sono solo bravi, sanno giocare a calcio. Dopo la partita contro il Torino secondo me è scattato uno spirito diverso. Abbiamo vissuto tante cose difficili ma siamo stati uniti e non ci siamo mai messi in dubbio. Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo dare una dimostrazione di forza contro il Napoli.

Arkadiusz Milik of Juventus FC c celebrates with Nicolo Fagioli, Angel Di Maria and Filip Kostic after scoring the goal of 2-1 during the Serie A football match between Juventus FC and Atalanta BC at Juventus stadium in Torino Italy, January 22th, 2022. Photo Giuliano Marchisciano / Insidefoto giulianoxmarchisciano

Il difensore, poi, si è lasciato andare anche a un commento sulla classifica dopo la decisione odierna del Collegio di Garanzia del CONI.