Napoli eliminato, al fischio finale fuochi d’artificio in provincia e non solo

Ancora da digerire l’eliminazione del Napoli per mano del Milan in Champions League. Negli occhi e nella mente dei calciatori, ma anche dei tifosi azzurri, resta la consapevolezza di aver sprecato un’occasione per raggiungere una storica semifinale. Nel doppio confronto i partenopei hanno messo sotto i rossoneri, salvo poi essere colpiti in contropiede dalla freccia Leao.

L’amarezza per l’eliminazione va assorbita digerita da Spalletti e la squadra, la cui stagione resta eccellente, anche in virtù di uno scudetto che è ormai prossimo. Eppure, in attesa di capire quando il Napoli potrà festeggiare, per ora a festeggiare sono gli altri. No, non parliamo solo dei tifosi del Milan, ma anche e soprattutto in Campania.

Fuochi d’artificio a Torre Annunziata dopo l’eliminazione del Napoli

In quali città della Campania si è festeggiato

Si registrano, infatti, celebrazioni per l’eliminazione del Napoli in varie città della Regione:

Torre Annunziata;

Cercola;

Salerno;

Avellino;

Caserta.

In svariati punti della Campania non si è perso occasione per “festeggiare”, non solo dai milanisti. Il segnale che il vento è davvero cambiato: ora a festeggiare per le sconfitte sono gli altri, mentre il Napoli si appresta a fare il vero party, ma per se stesso.