Ancelotti: “Contento per il Milan, ma il Napoli è la più forte, ci riproveranno!”

Napoli-Milan che termina sull’1 a 1 con il gol di Olivier Giroud al 43esimo minuto del primo tempo e di Victor Osimhen al 92esimo. Il sogno della semifinale per gli azzurri termina oggi, ma resta da applaudire sicuramente quanto fatto fino ad ora in questa stagione dalla squadra di Luciano Spallletti che è sempre più vicina allo Scudetto dopo ben 33 anni e può vantare la prima qualificazione ai quarti di finale della storia del Napoli.

Napoli-Milan, il commento di Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulle sue due ex squadre Napoli e Milan, in seguito alla vittoria contro il Chelsea per 2 a 0 (4 a 0 complessivo) che porta i Blancos in semifinale di Champions League, ai microfoni di di Sky Sport:

Complimenti a tutta la società Milan e Paolo. Io nutro molto affetto però anche per il Napoli, ad oggi la miglior squadra in Italia. Ci riproveranno l’anno prossimo.

Invece il tecnico del Real Madrid ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Mediaset Infinity:

Grande traguardo del Milan ma bisogna fare i complimenti al Napoli che vincerà il campionato. Sarebbe bello affrontare il Milan in finale. La storia in queste competizioni conta. Non è un caso che Milan e Real Madrid sono le squadre con più Champions.

Giacomo Pio Impastato