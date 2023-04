Spalletti: “Complimenti al Milan”, poi la stoccata sull’arbitro!

Napoli-Milan che termina sull’1 a 1 con il gol di Olivier Giroud al 43esimo minuto del primo tempo e di Victor Osimhen al 92esimo. Il sogno della semifinale per gli azzurri termina oggi, ma resta da applaudire sicuramente quanto fatto fino ad ora in questa stagione dalla squadra di Luciano Spallletti.

Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Napoli-Milan ai microfoni di Mediaset Infinity:

Non mi attacco a niente. Rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto.

Io non ho contestato l’arbitraggio, sono stati quelli del Milan a contestarlo. Il rigore su Lozano era netto, nettissimo. Si gira la caviglia, si vede benissimo. Caviglia piena e gli gira il piede. Lui non può mettere l’appoggio. Rigore nettissimo che non si può non vedere. Rischia di storcergli la caviglia!

La sosta delle nazionali ci ha tolto qualcosa. Prima di partire eravamo in piena condizione ma quando siamo tornati avevamo molte defezioni, con giocatori fuori condizione. La vittoria in campionato ci aveva fatto credere che fosse diventato una formalità e abbiamo avuto il pensiero leggero. Ma in queste due partite abbiamo giocato in maniera diversa.

Le partite le abbiamo fatte noi tutte e due. Loro hanno sbagliati un calcio di rigore che si poteva benissimo evitare. Anche il gol era evitabile essendo in completo equilibrio e possesso palla, invece diamo la possibilità di ribaltare la situazione. Non siamo stati bravi in area di rigore.

L’allenatore del Napoli ha, invece, rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

Non abbiamo rimpianti in queste due partite. Abbiamo avuto un po’ di fiato corto, qualche ingenuità di troppo e un po’ inesperti nei momenti cruciali della partita. I dati non sempre parlano chiaro, conta il risultato. Conta l’atteggiamento, la testa, per me è importante fare sempre il calcio che vogliamo sviluppare e per questo aspetto io sono molto contento.

Chiaro che un fallo tattico, spendere ammonizione nell’occasione del gol sarebbe stato giusto. Abbiamo speso cartellini gialli in azioni meno pericolose.

Non ci sarà il rischio di arrivare scarichi in campionato, i ragazzi sono seri e sanno che reazione devono avere in campionato. Al momento sono inconsolabile