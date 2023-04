Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli sembra essere certezza. L’attaccante georgiano è diventato uno degli obiettivi primari dei top club europei sin dalle prime settimane in Italia. Ha messo in mostra un talento straordinario già dalle prime giocate ed è balzato subito nella lista dei migliori calciatori giovani dal talento indomabile.

Kvaratskhelia può decidere Napoli Milan? Le partite di Champions League sono state sin da subito terreno fertile per mostrare il suo talento. In 8 partite ha messo a segno 2 gol e fornito 4 assist, diventando anche in Europa un’arma letale.

Kvaratshelia Napoli (IMAGO)

Kvaratskhelia mai a segno contro il Milan in 3 partite

Khvicha Kvaratskhelia sarà titolare in Napoli Milan di questa sera. Il talento georgiano vivrà per la quarta volta in stagione il duello a distanza con Rafael Leao. Ad oggi tra i due, negli scontri diretti, è il portoghese a vincere la “battaglia” con i due gol messi a segno nella partita di Serie A di qualche settimana fa.

Per Kvaratskhelia c’è una statistica negativa contro il Milan: in tre partite non ha mai trovato la via del gol contro i rossoneri. Quella di questa sera sarà una sfida decisiva e storica e a Luciano Spalletti serve il talento di Kvaratskhelia e il suo solito graffio per superare i rossoneri. Un suo gol potrebbe sfatare il tabù Milan e regalare un sogno al Napoli.