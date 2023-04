Giuntoli “preoccupa” i tifosi del Napoli: l’ha detto in diretta su Osimhen!

Alle ore 21 inizierà quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata.

Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale.

Cristiano Giuntoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity durante il pre-partita di Napoli-Milan:

È una giornata molto bella. In 8 anni che sono qua abbiamo fatto 6 anni di Champions . Stasera è la serata più speciale perché ci può portare in semifinale e non c’avremo mai creduto.

Noi abbiamo un modo di lavorare che siamo sempre in contatto con gli agenti dei calciatori. In futuro ci sarà occasione di pensare a tutto.

Sentivo parlare di orgoglio e anche noi siamo orgogliosi. È una di quelle partite che il vantaggio l’ha il Milan . Non dobbiamo pensare a quello che poteva essere ma al campo e a fare la storia.

Invece il DS del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Sky Sport:

Osimhen? Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo quanto ne avrà, però riesce ad andare anche oltre i suoi limiti quindi speriamo riesca a giocare tutta la partita.

Mario rui? Ha una qualità tecnica importantissima e nel palleggio ci potrà dare tantissimo, dovendo fare la partita può diventare determinante.

Ndombele? Credo che la scelta sia per la sua freschezza fisica, visto che sabato era squalificato e non ha giocato. Elmas ha dimostrato di poter fare molto bene anche a gara in corso.

La scelta di Politano? È stato preferito a Lozano forse perché meno verticale e più di palleggio, il mister li sta alternando nel corso di questa stagione.

Cristiano Ronaldo? Onestamente non ci abbiamo mai pensato, non rientrava nei nostri parametri. Poi abbiamo anche pensato di poter stupire con un gruppo di ragazzi che avevano tanta voglia di dimostrare.

Credo che la forza di un club stia nella lungimiranza, quello che succederà in futuro conta poco, noi ci dovremo far trovare pronti ma ora dobbiamo goderci quello che sta succedendo in questo momento.