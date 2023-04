ULTIM’ORA – Esulta Pioli, buone notizie da Milanello per l’attaccante del Milan!

Tra qualche ora il Milan di Stefano Pioli partirà per Napoli in vista della gara di ritorno di Champions League valevole per l’accesso alle semifinali. I rossoneri sono reduci dal pareggio in campionato contro il Bologna, gara in cui Pioli ha scelto di fare ampio turnover proprio per preparare al meglio la partita di Napoli.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un possibile forfait dell’ultimo minuto in casa Milan, allarme che però pare essere rientrato. Olivier Giroud poteva essere il big assente nella partita di ritorno contro il Napoli, attaccante francese che però ha preso parte all’allenamento di rifinitura prima della partenza e che si è allenato in gruppo con il resto della squadra.

Allenamento Milan: le scelte di Pioli

Tutti a disposizione dunque per Stefano Pioli che potrà schierare l’artiglieria pesante in vista della gara di Champions con gli azzurri. Pochi dubbi di formazione, con Giroud recuperato il tridente dovrebbe essere lo stesso della gara d’andata con il francese accompagnato da Leao e Brahim Diaz.

Allenamento a parte solo per Thiaw che però dovrebbe essere comunque convocato senza problemi per Napoli.