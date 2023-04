Milan in ansia, un titolare a rischio per il Napoli: già scelto il sostituto

Vigilia di Champions League. In vista della sfida di domani sera, valida per i quarti di finale, il Napoli continua la sua preparazione. Pochi i dubbi di formazione viste le assenze forzate di Kim in difesa e Anguissa a centrocampo, con Juan Jesus e un unico dubbio a centrocampo su Ndombele o, a sorpresa, Elmas.

Ma Spalletti non è l’unico a dover risolvere il rebus formazione. Pioli contro il Bologna aveva giocato la carte turnover, lasciando rifiatare diversi titolari in panchina. Scelta costata il pareggio. Nella mattinata di ieri, però, Olivier Giroud non ha portato a termine l’allenamento.

Giroud a rischio per il Napoli, pronto il sostituto

Olivier Giroud Milan

Il francese ha sentito fastidio al tendine d’Achille alla gamba sinistra che lo avrebbe costretto a fermarsi. Un malessere che si porta proprio dalla partita d’andata, possibile che il motivo risalga all’intervento di Kim proprio prima dell’1-0 del Milan.

La scelta per il sostituto dovrebbe ricadere su Rebic, visto che il croato sembra meglio inserito negli schemi rossoneri rispetto a Origi, inoltre è sembrato in crescita contro il Bologna. Ecco che quindi Pioli gli darà una chance da titolare.