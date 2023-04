Il Napoli si avvicina alla vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Nonostante il pareggio dell’ultima partita contro il Verona e il periodo che non sembra troppo florido per gli azzurri, tra 4 giornate si potrebbe festeggiare la vittoria della Serie A.

La squadra di Spalletti comanda il campionato a +14 dalla Lazio di Maurizio Sarri ma il distacco non ha spento le speranze dei tifosi biancocelesti.

tabella scudetto napoli lazio

Scudetto Napoli e rimonta Lazio?

La vittoria dello Scudetto per il Napoli è tornata in bilico? Secondo alcuni tifosi della Lazio sì. Sui social nelle ultime ore è spuntata una tabella in cui un tifoso biancoceleste prevede la rimonta clamorosa della squadra di Maurizio Sarri nelle ultime otto giornate di Serie A.

Stando a questa tabella fantasiosa, infatti, il Napoli accumulerebbe solo 8 punti fino alla fine della stagione, con 5 pareggi, 1 vittoria e 2 sconfitte per chiudere la stagione a 83 punti. Dall’altra parte, invece, la Lazio vincerebbe 8 partite su 8, accumulando 24 punti e chiudendo il campionato a 85 punti, vincendo così lo Scudetto.