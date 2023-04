Napoli Milan tra supplementari e rigori? Parla Spalletti

Domani andrà in scena il match di ritorno del quarto di finale di Champions League, che vedrà affrontarsi Napoli e Milan. I rossoneri dovranno provare a consolidare il vantaggio di 1-0 ottenuto nel match d’andata, ma le possibilità che la sfida sia molto equilibrata sono alte.

Nel caso in cui dovessimo trovarci di fronte ad un match che non si deciderà nei 180 minuti regolamentari, bisognerà ricorrere ai supplementari e alla lotteria dei calci di rigore.

Napoli Milan, possibilità rigori: l’idea di Spalletti

FOTO: Luciano Spalletti (Imago)

Supplementari e rigori? Abbiamo provato a prepararci a tutto, staremo attenti perché a questo punto del campionato qualche defezione ce l’abbiamo. Bisogna essere bravi a pensarle un po’ tutte, compresa la possibilità di andare ai calci di rigore. Chiaramente li abbiamo provati, come credo abbiano fatto tutte le squadre arrivate a questo punto. Secondo noi quelli più bravi devono battere prima, non aspettare all’ultimo.

Così ha risposto mister Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida, quando i giornalisti gli hanno chiesto come la squadra si sia preparata alla possibilità di andare ai calci di rigore. Un’ulteriore dimostrazione di come l’allenatore azzurro sia un perfezionista esemplare e non lasci nulla al caso.

Giuseppe Esposito