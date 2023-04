Domani avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona l’attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea.

Tra i temi più caldi del match c’è sicuramente la sfida fra due fuoriclasse come Leao e Osimhen. Entrambi ex Lille, sono in grado di scompigliare le difese avversarie con le loro brucianti accelerazioni.

Le dichiarazioni di Spalletti sul confronto Leao-Osimhen

Anche mister Luciano Spalletti ha commentato la sfida nella sfida tra i due, di seguito quanto dichiarato in conferenza stampa:

FOTO: Luciano Spalletti

Domani sera è una partita di calciatori che sono delle stelle, perché giochiamo per quel livello lì. Esserci dentro è già qualcosa di importante. Noi vogliamo andare avanti in Champions, per cui giocheremo la partita per vincerla senza fare troppi calcoli, ma mantenendo un equilibrio. Poi si vedrà in fondo, ma stare lì a difendere quanto fatto finora vuol dire non credere di poter fare di più. Noi crediamo di poter fare di più. L’unico rischio di domani è la felicità infinita. Leao e Osimhen? Sono due calciatori per certi versi simili, perché hanno questa velocità in campo aperto, facilità di risolvere da soli le situazioni che capitano dentro la partita, hanno entrambi fisico. Dal punto di vista tecnico nello stretto hanno cose da migliorare, sarebbe bello averli entrambi a disposizione.

Giuseppe Esposito