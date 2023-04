De Laurentiis: “Vorrei fare la storia del calcio a Napoli. Tanti turisti in città? Lancio un’idea!”

Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 5 all’interno dello Speciale del TG5 “Napoli È“. Lo show era incentrato sul racconto della Napoli di oggi, che si fonde tra storia millenaria e prospettive di una città in continua evoluzione.

Di seguito le parole del presidente De Laurentiis:

Napoli sta vivendo un periodo di rifioritura, ci sono tantissimi turisti, la città è stata invasa. Forse nessuno si aspettava qualcosa del genere. Per questo dovremmo istituire un comitato che far conoscere meglio Napoli a chi viene da fuori. E per fuori non intendo solo dall’estero, ma anche da altre città italiane.