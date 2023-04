Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Hellas Verona, il Napoli prepara la sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Per l’occasione, gli azzurri ritroveranno Victor Osimhen, apparso già in grande spolvero nello scampolo di partita concesso da Luciano Spalletti. Non mancheranno, però, le assenze, con Kim (squalificato dopo l’ammonizione dell’andata, in quanto diffidato ndr) e Anguissa (espulso ndr) che non potranno far parte delle scelte del tecnico toscano.

Chi prenderà il loro posto? Se in difesa le idee appaiono abbastanza chiare, lo stesso non si può dire per chi potrebbe essere in campo dal 1′ al posto dell’ex Fulham.

Anguissa squalificato: Ndombele favorito per una maglia da titolare contro il Milan

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli in vista della sfida contro il Milan, su quello che può essere lo schieramento titolare di partenza.

Al posto di Kim, dovrebbe esserci Juan Jesus, apparso in condizione nella sfida di ieri contro l’Hellas Verona. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Elmas e Ndombele per sostituire Anguissa, con il calciatore di proprietà del Tottenham che al momento sembra in vantaggio.