Zaffaroni esulta per il pareggio e poi spiega: la mossa che ha fermato il Napoli

Alle ore 18 è iniziata Napoli-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Partenopei che sono arrivati alla partita dopo il KO a San Siro contro il Milan per 1 a 0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League e che devono cercare una vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto.

L’Hellas Verona invece nell’ultima partita di campionato è riuscito a strappare i tre punti contro il Sassuolo rimontando dall’1 a 0 degli emiliani fino al 2 a 1 segnato al 95esimo da Gaich. Veronesi che ad inizio partita si ritrovavano al terzultimo posto della classifica con 22 punti, a meno quattro dallo Spezia che però ha già giocato la propria partita di questa giornata.

Partita terminata sullo 0 a 0, reti inviolate per i due portieri.

Zaffaroni contento: “Un punto che vale tantissimo”

Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di DAZN:

È un punto che vale tantissimo per la nostra classifica. È una grande iniezione di fiducia, fare risultato qua è qualcosa di grande. Avremo un finale di stagione intenso. Questo è un risultato che ci deve dare grande morale. L’occasione di Ngonge? È una grandissima occasione, abbiamo preparato la gara in questo modo perché il Napoli è una grandissima squadra con grandi individualità e organizzazione. Dovevamo fare una gara d’attenzione, d’intensità. Ovviamente difensiva. In tutte le occasioni che potevamo ripartire l’abbiamo fatto. L’occasione di Ngonge sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Lasagna? Il concetto è rispettare molto questa squadra. Ha messo sotto tutte le squadre in Italia e in Europa. Lasagna è in grado di fare questo tipo di partite, ha qualità fisiche eccezionali. Ci voleva gamba per riproporsi e ripartire, lui ha fatto una partita eccezionale dal punto di vista difensivo e in ripartenza. Noi dobbiamo avere la mentalità per lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Le nostre gare sono sempre all’ultima spiaggia e ciò ti porta via tante energie fisiche e nervose. La squadra ha reagito alla grande. Manca l’ultimo pezzo, dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo.

Giacomo Pio Impastato