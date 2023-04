Raspadori: “Osimhen è pronto per martedì”, poi svela cos’è mancato per battere il Verona

Il Napoli ha ottenuto solo un pareggio nella gara casalinga contro l’Hellas Verona. Il tanto turnover effettuato da Luciano Spalletti ha indubbiamente inciso sul risultato finale: tanti, infatti, i giocatori lasciati a riposo in vista del match di martedì contro il Milan in Champions.

Ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn l’attaccante Giacomo Raspadori, partito titolare nella partita odierna. L’ex Sassuolo ha dato le sue impressioni sia sulla partita di oggi, sia sullo spareggio europeo della prossima settimana. Di seguito quanto riportato:

Dove mi trovo meglio a giocare? Io sono sempre a disposizione, per natura mia mi sento più a mio agio nelle zone centrali del campo. Posso giocare sia da prima punta, sia in una zona più arretrata. Sicuramente oggi è stata una partita con pochi spazi , ho provato ad uscire dal pressing dell’Hellas per non dare punti di riferimento ma è mancata brillantezza nell’ultimo passaggio.

Da parte nostra sono mancati ritmo e brillantezza nell’ultimo passaggio . Il fatto che loro si siano chiusi dietro ci ha messo in difficoltà ma noi abbiamo le qualità per battere squadre che giocano così. C’è entusiasmo e consapevolezza dei nostri mezzi per ripartire.

Milan? C’è grande entusiasmo, abbiamo fatto una grande prestazione a Milano senza riuscire a segnare. Questo entusiasmo dobbiamo portarcelo dietro, resettare questa partita e allenarci con la solita voglia di andarci a prendere le cose.

Come sto io? Non voglio dare percentuali, mi alleno sempre al massimo. Sono stato parecchio tempo fuori e non sono ancora al 100% ma stiamo facendo il massimo per lavorare per esprimerci tutti al meglio.

Osimhen? L’Ho visto pronto per martedì, come lo siamo tutti. Ci alleniamo sempre per farci trovare pronti a prescindere dal minutaggio.