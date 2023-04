RABBIA DA SALERNO – “Avete regalato un punto, vi siete scansati col Verona”

Alle ore 18 è iniziata Napoli-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Partenopei che sono arrivati alla partita dopo il KO a San Siro contro il Milan per 1 a 0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League e che devono cercare una vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto.

L’Hellas Verona invece nell’ultima partita di campionato è riuscito a strappare i tre punti contro il Sassuolo rimontando dall’1 a 0 degli emiliani fino al 2 a 1 segnato al 95esimo da Gaich. Veronesi che ad inizio partita si ritrovavano al terzultimo posto della classifica con 22 punti, a meno quattro dallo Spezia che però ha già giocato la propria partita di questa giornata.

Bufera social, i tifosi della Salernitana attaccano il Napoli

Partita terminata sullo 0 a 0, reti inviolate per i due portieri. Non sono mancate le lamentele sui social per il risultato finale abbastanza inaspettato. Infatti i tifosi della Salernitana al termine della partita hanno iniziato ad attaccare duramente la squadra di Luciano Spalletti.

La rabbia di Victor Osimhen per il fischio finale di Napoli-Hellas Verona

Infatti la Salernitana al momento si ritrova quindicesima in classifica a 29 punti, solo sei in più rispetto all’Hellas Verona che con questo pareggio si porta a ventitré punti.

“Avete regalato un punto”: la polemica da Salerno

I social sono impazziti con numerosi tifosi della Salernitana che accusano il Napoli di aver regalato un punto all’Hellas Verona. Non mancano frasi come “Avete regalato un punto, vi siete scansati col Verona“.

Cresce la paura da parte dei tifosi di Salerno di poter vedere la squadra gialloblu risalire la classifica a scapito proprio della propria squadra.

Giacomo Pio Impastato