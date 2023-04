Napoli Verona, scelta inedita per Spalletti: prima da titolare nel 2023:

Napoli Verona è la partita del riscatto per gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan. La gara contro gli scaligeri è fondamentale per ritrovare fiducia e umore sereno in vista di martedì e soprattutto per fare un altro passo in avanti verso lo Scudetto. E proprio guardando a martedì Luciano Spalletti potrebbe pensare di attuare delle modifiche di formazione.

Se il Milan di Stefano Pioli ha deciso di attuare il turnover forzato, cambaindo dieci calciatori su undici dei titolari di mercoledì scorso, Luciano Spalletti attuerà solo pochi cambiamenti.

Demme Napoli (Foto SSC Napoli)

Demme titolare per la prima volta: le formazioni di Napoli Verona

Il Napoli scenderà in campo con la miglior formazione possibile per battere il Verona. Questa è l’idea di Luciano Spalletti che vuole cambiare solo pochi titolari, i più stanchi, per non rischiare in vista di Milan Napoli.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Spalletti ha deciso di dare un turno di riposo a Stanislav Lobotka per Napoli Verona. Al suo posto chance dal 1′ per Diego Demme, alla prima da titolare nel 2023. Il tedesco è stato sempre incensato dal tecnico per professionalità e qualità di gioco ma ha trovato poco spazio proprio per la presenza del centrocampista slovacco.

Le probabili formazioni di Napoli Verona: