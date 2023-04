Napoli-Verona, ufficiale la lista dei convocati: c’è la decisione su Osimhen

Oggi alle ore 18:00 il Napoli di Spalletti affronterà il Verona prima del secondo atto in Champions League contro il Milan. Tanta curiosità di conoscere gli interpreti della sfida del Maradona, soprattutto dopo le parole tel tecnico partenopeo in conferenza stampa.

Da qualche minuto il Napoli ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la gara di oggi. Assente dalla lista Gianluca Gaetano che non ha recuperato e che dunque non prenderà parte al match contro gli scaligeri.

Stadio Maradona

Convocati Napoli-Verona

Di seguito tutti i convocati di Spalletti per Napoli-Verona:

Portieri

Gollini Pierluigi

Marfella Davide

Meret Alex

Difensori

Bereszynski Bartosz

Di Lorenzo Giovanni

Juan Jesus

Minjae Kim

Mario Rui Duarte

Olivera Mathias

Ostigard Leo

Rrahmani Amir

Zedadka Karim

Centrocampisti

Anguissa Frank Zambo

Demme Diego

Elmas Elif

Lobotka Stanislav

Zerbin Alessio

Zielinski Piotr

Attaccanti

Kvaratskhelia Khvicha

Lozano Hirving

Osimhen Victor

Politano Matteo

Raspadori Giacomo

Convocato dunque Victor Osimhen che potrebbe giocare uno spezzone di gara con il Verona per prepararsi al meglio alla sfida di martedì contro il Milan.