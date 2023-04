Spalletti: “Kim e Anguissa perdite importanti contro il Milan, ma ho una convinzione”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra gli azzurri e il Verona valida per la 30esima giornata di campionato. Tanti i temi su cui si è soffermato il tecnico azzurro, tra cui la gara d’andata con il Milan in Champions League e le prospettive sulla sfida ritorno.

Reazione dopo la partita in 10? Tutti hanno parlato di nervosismo di squadra, io parlerei di maturità per l’atteggiamento avuto. È stato proprio l’opposto: una squadra non può non essere lucida e pericolosa considerando il livello della partita e per la storia che aveva per noi. Abbiamo avuto tanti atteggiamenti corretti, compresa la ricerca di qualcosa che ci era stato tolto nel corso della partita. Quindi anche dal punto di vista della personalità ho visto uno step in avanti.

Gara di ritorno contro il Milan in Champions League

I calciatori li ho trovati maturi e attenti nel mettere in fila le cose che abbiamo davanti. Dobbiamo avere negli occhi la foto bellissima di quello che ci aspetta, possiamo avvicinarci ancor di più allo scudetto e poi abbiamo la gara di Champions. Rispetto alle altre gare d’andata, la nostra è quella più in bilico: se ripeteremo una prestazione del nostro livello, tutto potrà succedere. I calciatori devono pensare a ripetere una prestazione come quella di Milano, poi tutto è possibile.