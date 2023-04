Pioli pensa al Napoli: “Turnover normale, ho molta fiducia nei miei”

In attesa della sfida delle 18 tra Napoli e Verona, il Milan ha aperto il sabato di Serie A al Dall’Ara contro il Bologna pareggiando 1-1 con la rete di Pobega arrivata dopo il vantaggio rossoblù siglato da Sansone.

I rossoneri sono scesi in campo con una formazione del tutto inedita, Pioli ha cambiato ben 10 uomini in vista della sfida di martedì sera contro il Napoli decisiva per ottenere il pass valevole per l’accesso alle semifinali di Champions League.

Le parole di Pioli sul Napoli

Pioli

Di seguito le parole di Pioli sul Napoli rilasciate a DAZN nel post partita di Bologna-Milan.