Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE NAPOLI VERONA – Questa sera alle 18 il Napoli affronterà il Verona al ‘Maradona‘ per il 30o turno di Serie A. Gli azzurri arrivano dalla sconfitta contro il Milan in Champions League e intendono riscattarsi subito mettendo un altro tassello importante per la vittoria dello Scudetto.

Il Verona di Marco Zaffaroni, invece, arriva alla sfida delle 18 con molte defezioni tra infortuni e squalifiche ma con l’obiettivo complicatissimo di fare punti a Fuorigrotta per accorciare la classifica in zona salvezza.

Napoli Verona

Le probabili formazioni di Napoli Verona

Napoli e Verona arrivano alla sfida del ‘Maradona’ con due obiettivi completamente opposti che, però, si raggiungono allo stesso modo: la vittoria. Gli azzurri sono certamente favoriti ma Luciano Spalletti sceglierà un turnover importante per affrontare gli scaligeri. Martedì c’è la partita più importante della stagione e della storia del Napoli – contro il Milan – e servirà rischiare il meno possibile infortuni e difficoltà.

Il Verona, invece, scenderà in campo al meglio delle proprie possibilità, seppur senza Magnani e Miguel Veloso per squalifica e senza la coppia Doig-Lazovic per infortunio.

Ecco le probabili formazioni di Napoli Verona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Raspadori, Elmas. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni.

Napoli Verona in tv e streaming

Napoli-Verona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vedere la partita in diretta tv basterà scaricare l’app di DAZN su una smart tv, o in alternativa utilizzare console come PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Se siete in possesso di un TIMVISION Box con l’abbonamento a DAZN basterà collegare il “box” alla tv e sintonizzarsi sulla partita.

Anche chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà vedere Napoli-Verona in tv sul canale 214 del decoder di Sky, attivando il canale Zona DAZN.

Napoli-Verona sarà visibile anche in diretta streaming: bisognerà collegarsi al sito di DAZN con computer e notebook e cliccare sulla finestra della partita, oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet (o andare sul suto dell’emittente).