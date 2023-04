Spalletti punge in conferenza: “Tutti sono d’accordo, tranne i milanisti!”

La sfida tra Napoli e Verona valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, in un Maradona ritornato ai fasti di un tempo, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

Durante il post partita è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti, di seguito quanto dichiarato:

Sono felice del ritorno del pubblico, perché poi ho risentito quel supporto che questi ragazzi meritano. Noi ne abbiamo bisogno di quel sostegno, per noi diventa fondamentale. È una difficoltà che ci creiamo da soli, per quella che è la bellezza di questa squadra. Il presidente ha preso in mano la situazione, come fa lui quando nessuno se lo aspetta. Così ci sentiamo più forti.

Sul match di questa sera:

Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti, siamo rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi come siamo solitamente. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata a fare baruzze, anche a perdere del tempo come gli è stato concesso anche stasera. Il tempo che viene perso al Maradona non la vedo da nessuna parte.

Tanto possesso palla, ma poca capacità di finalizzare:

Siamo stati meno qualitatitivi di sempre, qualche spazio lo avevamo creato ma non siamo stati bravi ad andarci a giocare in quello spazio. Nella fase di possesso, se lo fai troppo veloce non permetti ai calciatori di sistemarsi, va fatto con un ritmo cadenzato e costante. Questo ti permette di giocarla giusta la palla. Era difficilissimo stasera per l’atteggiamento della squadra avversaria.

Segnali da Juan Jesus verso la sfida di Champions:

Ho visto grande impegno e grande applicazione, la difficoltà che c’è stata oggi l’avrebbero incontrata anche quelli che giocano più spesso. È difficile recuperare in poco tempo dalle scosse emotive che si subiscono in quelle gare lì. Il fatto di essere andati a metterci qualcuno fresco era una necessità per la gara di oggi, non per la prossima. Noi volevamo vincere questa gara.