La Lazio vince e “allunga” la Serie A: la quota Scudetto per il Napoli

La Lazio di Maurizio Sarri continua a vincere e si tiene stretto il secondo posto in Serie A. I biancocelesti questa sera hanno battuto lo Spezia 0-3 con i gol di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio e salgono a quota 61 punti in classifica, allungando momentaneamente su Roma, Milan e Inter.

La vittoria della Lazio allunga anche la fine anticipata della Serie A e pospone la festa Scudetto del Napoli. Aritmeticamente agli azzurri mancano solo 12 punti per la vittoria definitiva ma i tifosi sperano che la squadra di Sarri possa perdere punti e avvicinare il gong.

Classifica Serie A

La quota Scudetto per il Napoli

Il Napoli vincerà lo Scudetto aritmeticamente con 85 punti. Agli azzurri di Luciano Spalletti mancano solo 12 punti per la vittoria definitiva della Serie A 2022-23 e intanto la Lazio non concede il “bonus” punteggio. Con una non vittoria della squadra biancoceleste nelle prossime partite basterebbero solo 9-10 punti e i tifosi partenopei stanno sperando anche in questa ipotesi per anticipare l’esplosione di gioia.

Le cose, però, non sono cambiate in classifica dopo Spezia-Lazio e gli azzurri dovranno continuare a vincere per raggiungere quota 85. Attualmente, ipotizzando tutte vittorie nelle prossime partite, il Napoli vincerebbe dopo la partita contro l’Udinese (dopo le sfide contro Verona, Juventus e Salernitana).