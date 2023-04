Il Napoli è una delle protagoniste in Champions League e mercoledì prossimo si giocherà il passaggio in semifinale. Dopo la sconfitta di qualche giorno fa a San Siro contro il Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno tutto da giocarsi di fronte al proprio pubblico martedì 18 aprile.

L’1-0 di mercoledì scorso può ancora essere ribaltato e si può scrivere un altro pezzo indelebile della storia del club. Nonostante le assene di Kim e Anguissa per squalifica, Spalletti potrà contare sull’arma Osimhen che ha recuperato dall’infortunio.

Champions League Napoli

Champions League

Coppa Champions League Napoli

Champions League a Napoli: ecco dove

Napoli ha accolto il trofeo della Champions League. La città partenopea, che martedì prossimo attende il Milan per il ritorno dei quarti di finale, ha già avuto un primo contatto con il trofeo più prestigioso d’Europa.

I tifosi del Napoli potranno vedere da vicino la coppa della Champions League per 4 giorni. Sarà disponibile il 14 e il 15 aprile nel negozio Sky di Via Luca Giordano 88. Il 16 e il 17 aprile, invece, sarà in esposizione nel negozio di Sky in Via Chiaia 28.