Napoli-Milan, buone notizie per i tifosi: accadrà in Curva

Il Napoli deve subito archiviare la sconfitta di Milano di ieri sera e pensare alla gara di campionato in programma sabato contro il Verona allo stadio Diego Armando Maradona.

Ma se la squadra e Spalletti non possono sminuire l’impegno di campionato, la mente dei tifosi è già proiettata al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, gara in programma martedì 18 aprile alle ore 21.

Lozano e Theo Hernandez (FOTO: SSC Napoli)

Come richiesto anche da Spalletti nella conferenza stampa post partita, il Napoli necessita dei suoi tifosi per ribaltare l’1-0 dell’andata: il Maradona dovrà essere una bolgia, così come lo è stato ieri San Siro.

Napoli-Milan, ci saranno gli ultras allo stadio Maradona?

Per rendere possibile tutto ciò servir senza dubbio l’aiuto degli ultras, lo zoccolo duro del tifo nelle due curve. E sembra proprio che per la gara di Champions i gruppi organizzati saranno presenti nelle due Curve.

Come confermato anche Radio Kiss Kiss Napoli, società e ultras (almeno quelli fidelizzati) si verranno incontro per questo evento così importante: contro il Milan torneranno striscioni, tamburi, megafoni e tutto il materiale necessario per rendere il Maradona infuocato.

Qualche gruppo starebbe anche pensando di organizzare una coreografia, magari facendo una colletta tra i tifosi, ma per il momento questa sembra essere solo un’idea.