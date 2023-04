Spalletti in conferenza: “Lascio la panchina se vedo scontri tra i tifosi al Maradona!

Nel primo atto della doppia sfida tutta italiana nei quarti di finale di Champions League è il Milan ad uscire vittorioso, con il risultato di 1-0. Il percorso per l’accesso alle semifinali della competizione inizia dunque in salita per il Napoli, uscito sconfitto dal campo nonostante le numerose palle gol.

Oltre al danno, pure la beffa. Spalletti, infatti dovrà fare a meno di Kim ed Anguissa nella gara di ritorno. Proprio lo stesso tecnico in conferenza stampa, si è congedato riguardo la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Spalletti conferenza stampa

Spalletti non ha dubbi: “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, i miei giocatori sono stati eccezionali”

LA PARTITA “Io non ho rimpianti di niente stasera. Devo prendere atto di quello che è successo, senza portarmi dietro gli episodi perché servono solo a sporcare il modo di ragionare e il lavoro che bisogna andare a fare sulla squadra. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ho fatto i complimenti ai miei professionisti, perché tali sono e sono eccezionali”.