Napoli-Milan, annuncio in conferenza di Spalletti: c’entra Osimhen!

Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League è appena terminata. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei erano obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni.

Partita terminata sull’1 a 0 per il Milan con la rete di Ismael Bennacer al 40esimo minuto.

Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Milan-Napoli

Nnapoli-Milan, Spalletti lo annuncia in conferenza stampa

Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita in conferenza stampa annunciando il ritorno di Victor Osimhen per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Osimhen al 100% ci sarà al ritorno. Tenerlo fuori stasera e non rischiarlo nemmeno sabato probabilmente ci permetterà di completare il lavoro costruito dai medici: poi può succedere di tutto.

Ritorno Osimhen , può essere decisivo

Il ritorno di Victor Osimhen potrà essere decisivo per il Napoli di Luciano Spalletti che dovrà ribaltare il risultato di stasera per poter accedere alla semifinale per la prima volta nella propria storia.

Giacomo Pio Impastato