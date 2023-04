Nella giornata di ieri, è stata diffusa la notizia secondo cui la Guardia di Finanza è piombata nella sede della Turris per perquisire la documentazione relativa al calciatore Claudio Manzi, coinvolto nel 2020 nell’affare che portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Notizia che ha fatto difatti perdere le staffe al giornalista Claudio Zuliani, di dichiarata fede bianconera, che su YouTube ha commentato in queste ore la notizia citata poc’anzi.

Di seguito, quanto dichiarato da Zuliani nel video pubblicato dal giornalista su YouTube, che ha espresso dubbi sulle operazioni in questioni e sulla valutazione del cartellino di Manzi:

La Guardia di Finanza è andata nella sede della Turris, i giornalisti sono restii a far veicolare questa notizia, per acquistare il contratto di acquisto e cessione di Claudio Manzi che è uno dei quattro calciatori inseriti nell’affare Osimhen che è poi diventato l’attuale capocannoniere del campionato. Manzi è uno dei quattro calciatori dell’affare, non sono mai andati a Lille, hanno firmato a Castel Volturno. Manzi è stato valutato 4 milioni di euro, senza mai andare in Francia, è stato poi girato subito in prestito alla Fermana per poi essere svincolato al termine della stagione per poi firmare a costo zero con la Turris.

Victor Osimhen e Claudio Manzi

C’è una situazione di plusvalenza fittizie con clamorose quotazione non veritiere, Manzi è poi finito per 120mila euro alla Virtus Entella. La situazione non viene per nulla affrontato in modo serio, sarà perché non si chiama Juventus? Sarà perché non ci sono telefonate? Questa è l’ulteriore prova è che la Juventus ha un problema con il sistema calcio, se la Juventus fa le stesse cose degli altri club viene condannata, ma in altre piazze cose simili e nettamente più pesanti non vengono pubblicizzate e punite. Il Napoli ha fatto plusvalenze con quattro giocatori che sono letteralmente spariti, si tratta di plusvalenze fittizie, ma nessuno ne parla. La Juventus invece ha fatto plusvalenze con giocatori che giocano e non con degli sconosciuti