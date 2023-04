Spalletti: “Assenza Osimhen? Ci siamo già riusciti una volta!”, poi il commento sulla scelta Elmas

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Milan, nel primo atto della doppia sfida valevole l’accesso alle semifinali di Champions League. Come affermato da Spalletti nella conferenza di presentazione al match: “Servirà una mentalità da campioni“, per la partita più importante della storia recente del club.

Ai microfoni di Amazon Prime, la voce del tecnico partenopeo, uno dei maggiori artefici della meravigliosa stagione che sta fino ad ora conducendo la squadra partenopea. Nelle sue dichiarazioni ha voluto ribadire l’importanza di questo match, facendo un po’ da psicologo ai suoi giocatori.

Spalletti intervista

Spalletti non ha dubbi: “Dobbiamo divertirci, queste partite le decidono i campioni”

LA PARTITA “Questa sera dobbiamo divertirci, perché sono appuntamenti che dobbiamo goderci a pieno. Tutto questo ce lo siamo guadagnato con il sudore ed il sacrificio”.

SCELTE DI FORMAZIONE “Quando si ha a che fare con squadre di questo livello, i campioni fanno la differenza. Anche ad inizio competizione ci sono mancati dei giocatori importanti e, dagli altri che scenderanno in campo, mi aspetto lo stesso tipo di reazione. Abbiamo più di venti punti di differenza in campionato, dobbiamo dimostrarlo”.