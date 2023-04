Osimhen: “Napoli non sarà più la stessa in caso di Scudetto!”, poi il messaggio sulla Champions

In tutta Europa ormai si conosce il Napoli di Spalletti. Una squadra che sta demolendo la Serie A e che fa paura anche alle big d’Europa. Infatti anche il Daily Mail si è avvicinato a quello che sta facendo la squadra azzurra, in particolare in merito a Victor Osimhen. Proprio l’attaccante nigeriano del Napoli ha rilasciato un’intervista al noto portale inglese.

Scudetto al Napoli

Il bomber del Napoli ha subito toccato il tasto Scudetto, andando oltre ogni scaramanzia:

Se dovessimo vincere lo Scudetto la città non sarebbe più la stessa. I tifosi avrebbero le lacrime agli occhi. Non si vince dai tempi di Maradona e siamo così vicini a realizzare un sogno. A volte vengono sotto casa alle 2:00 del mattino per dimostrate il loro affetto. Napoli vive per il calcio. A. Inoltre possiamo andare avanti anche in Champions.

Paragone con Haaland

L’ho seguito perché sono un fan della Bundesliga e segnava sempre due, tre, quattro gol. Ostigard mi ha parlato molto di lui, di come si prepara e di come si allena. Un giorno mi ha detto che potevo avere la sua maglietta e ho subito risposto di sì. Così l’ha chiesta ad Haaland e ce le siamo scambiate. Essere paragonato a lui, come uno dei migliori attaccanti del mondo, mi dà grande forza. Devo lavorare ancora di più, così a fine carriera mi guarderò indietro sapendo di aver fatto cose meravigliose.