Ormai ci siamo, manca sempre meno alla sfida tra Milan e Napoli, un quarto di finale di Champions League che può entrare negli annali delle due squadre.

Due grandi compagini pronte ad affrontarsi con l’obiettivo di passare il turno: il Milan per tornare a disputare una semifinale, il Napoli per scrivere una nuova pagina di storia del club. In campo ci saranno numerosi giocatori importanti ma l’assenza di Victor Osimhen, soprattutto per il Napoli, può davvero pesare nella sfida di domani.

Victor Osimhen, Napoli

Spalletti su Osimhen: “Non lo abbiamo rischiato”

Proprio del nigeriano ne ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa, queste le sue parole:

Su Osimhen: La forza di una squadra non dipende dai componenti ma è l’addizione delle qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di sapere come intraprendere la strada giusta al di là di chi scende in campo. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto la stessa cosa: chi va in campo deve avere la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità per far venir fuori il gioco di squadra.