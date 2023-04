Kvaratskhelia idolo in Georgia: il suo quartiere tapezzato di foto

Khvicha Kvaratstkhelia è l’idolo di Napoli e di tutta la Georgia. L’attaccante classe 2001 è diventato in pochi mesi il punto di riferimento di tutta la città partenopea grazie ai suoi colpi di genio che stanno portando il Napoli alla conquista dello Scudetto. Dopo 33 anni dall’ultimo trionfo, gli azzurri sono vicini alla vittoria della Serie A e i meriti sono tutti da dividere per il gruppo azzurro guidato da Luciano Spalletti.

Anche in Georgia è aumentato l’amore di tutti gli appassionati di calcio per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano è spesso tonato nel suo quartiere natale in questi mesi e ha ricevuto tutto l’amore della sua gente.

“Kvara è il nostro orgoglio”: in Georgia impazzisono per il talento del Napoli

Il popolo georgiano ha voluto omaggiare Khvicha Kvaratskhelia con dei cartelloni pubblicitari nelle strade del vecchio quartiere in cui viveva il classe 2001.

Il giornalista Kakha Dgebuadze, sul proprio profilo Twitter, ha svelato che sono stati installati dei tabelloni raffiguranti Kvaratskhelia in azione con la maglia del Napoli con la scritta: “Kvara è il nostro orgoglio”.