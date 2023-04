Tra Pep Guardiola e Luciano Spalletti c’è un continuo batti e ribatti tra dichiarazioni pre e post partita, anche se le due squadre e i due allenatori non si sono mai incontrati nelle ultime due stagioni. Subito dopo il passaggio ai quarti di finale, l’allenatore del Manchester City parlò del Napoli come la squadra favorita per la vittoria della Champions League.

Spalletti, però, rispose a tono e le sue parole sono arrivate a destinazione: “È un giochino che si conosce: mettono la pressione sugli altri, è una cosa scontata. Non possiamo mettere il Napoli davanti al Manchester City, loro spendono 900 milioni per fare la squadra e noi 9, ci sarà un motivo“.

Guardiola contro Spalletti: le parole

Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League risponde ad una domanda relativa al Napoli. I giornalisti presenti in sala stampa gli hanno chiesto se per il Manchester City è meglio affrontare una squadra abituata a giocare su alti livelli come il Bayern Monaco o una che sta facendo bene come il Napoli di Luciano Spalletti.