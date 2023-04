Lecce-Napoli, lite sfiorata tra tifosi ed Edo De Laurentiis in tribuna

Il Napoli può godersi una Pasqua in serenità dopo la vittoria di ieri contro il Lecce: i tre punti conquistati in Puglia hanno riportato gli azzurri a +19 sulla Lazio, impegnata stasera in un match delicato contro la Juventus.

Una vittoria sofferta e arrivata anche con un briciolo di fortuna (che ogni tanto non guasta mai), ma importantissima visti soprattutto i pareggi di Milan e Inter, adesso a -22 e -23.

Esultanza Napoli (FOTO: SSC Napoli)

Anche ieri il settore ospiti del Via del Mare era pieno di tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra e anche questa volta non sono mancati i cori contro il presidente Aurelio De Laurentiis.

Tensioni in tribuna durante Lecce Napoli

A Lecce non era presente il patron del Napoli, ma in tribuna c’era il figlio Edo De Laurentiis. E non sono mancati momenti di tensione con i tifosi di casa, ostili alla famiglia De Laurentiis in quanto proprietaria dei rivali storici del Bari.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, dopo l’autorete di Gallo sono volati insulti pesanti in tribuna nei confronti del vicepresidente del Napoli che ha risposto a modo.

Si è sfiorata una vera e propria lite, fortunatamente subito sedata dal servizio di sicurezza della società azzurra.