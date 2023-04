Spalletti sicuro: “Difficile riuscirci senza Osimhen! La sconfitta con il Milan è servita”

Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo.

Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita:

Ho ritrovato sostanza perché i miei giocatori sanno valutare da soli i comportamenti delle partite e il Lecce ha fatto risultati contro tutte le grandi. Per cui è una squadra che si esalta nella qualità alta ed è messa benissimo in campo. Abbiamo qualche acciacco fisico per cui questo risultato ci dà tranquillità.

Simeone? Va valutato bene, ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare ma quando ha riprovato ha sentito dolore.

Osimhen vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina. Però bisogna valutare bene. I medici hanno tirato la soluzione in maniera corretta perché rischiava di saltare il resto del campionato. Bisogna vedere con un po’ di pressione come andrà.

Da me non è dipeso niente per le qualità di Osimhen. Bisogna fargli riconoscere le sue qualità e diventerà fortissimo. È difficile senza di lui perché lui ha velocità, quindi diventa più facile pressare quando ha palla lui. Abbiamo fiducia di recuperarlo, Raspadori ha fatto un buon primo tempo e negli errori ha cucito bene con i centrocampisti. Abbiamo giocato la partita con equilibrio, era una partita delicata arrivando loro da cinque sconfitte.

La partita contro il Milan è stata delicata dal punto di vista mentale essendo la prossima avversaria in Champions. Non sono partite di riempimento. Riuscire a fare la stessa prestazione oggi che rappresenta la nostra classifica era fondamentale.

Di Lorenzo? La fascia di capitano gli ha dato forza e responsabilità. È bellissimo vedere venire al campo e dimostrare il comportamento giusto ovunque. È un qualcosa che fa fortunati gli allenatori.

Abbiamo parlato spesso di calciatori moderni. È più facile essere moderno in mezzo al campo perché devi essere chiamato a fare tutto. Di Lorenzo è magnifico.

Il direttore di gara ha fatto una buonissima partita c’è poco da dire. Manganiello ha fatto bene ad interrompere. Bisogna accettare la decisione