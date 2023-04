Meret: “Milan? Ci sono riusciti contro di noi! C’è una cosa che non vogliamo accada nella sfida in Champions”

Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo.

Alex Meret ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita:

Sicuramente siamo contenti di questa vittoria, era importante ripartire. Sapevamo che il Lecce ci avrebbe messo in difficoltà e ci avviciniamo all’obiettivo.

Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati. È normale che negli ultimi minuti abbiamo avuto tensione in più.

È importante avere la fiducia della difesa. C’è il giusto affiatamento e sacrificio. Difensivamente parlando stiamo facendo bene. Questo aiuta tutta la squadra. Anche i sostituti stanno facendo il loro.

Sicuramente da domani mattina si penserà a mercoledì. Non vogliamo commettere gli stessi errori e vogliamo portare a casa un risultato positivo.

Il Milan è la squadra che ci ha messo più in difficoltà in questo campionato. Loro sono stati bravi e cinici. Il Milan è la squadra campione in carica e ci sta che ci metta in difficoltà. In questa doppia sfida proveremo a colmare queste distanze.