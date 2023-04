Lecce Napoli, il presidente Sticchi Damian: “Sono preoccupato”

Il Napoli vola a Lecce per sfidare i giallorossi di Marco Baroni per la 29a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci da una sconfitta pesantissima contro il Milan, hanno bisogno di vincere per rimettere benzina nel serbatoio e continuare la corsa allo Scudetto.

Dall’altra parte il Lecce arriva da 5 sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol e vogliono ritrovare la gioia al ‘Via del Mare‘ davanti al proprio pubblico. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gara di questa sera.

Incontrare gli azzurri sarà durissimo, la differenza dei valori è tale che per fare risultato col Napoli dobbiamo sperare di vedere in campo il miglior Lecce. Ma serve anche una seconda condizione, ovvero che una big come il Napoli incappi in una gara appannata”.

Preoccupato per le 5 sconfitte consecutive? Sì ma devo essere lucido nell’analisi, perché sono state sconfitte diverse. A Firenze e con il Sassuolo abbiamo perso per due autogol sfortunati, per esempio, a Empoli invece abbiamo perso con merito. Incontriamo il peggior avversario possibile, per fare punti serve una giornata speciale.