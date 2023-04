Il Napoli torna in campo dopo la pesantissima sconfitta della scorsa settimana contro il Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati alla vittoria contro il Lecce al ‘Via Del Mare’ per tornare a correre veloce verso lo Scudetto. Ad oggi mancano solo cinque vittorie alla vittoria aritmetica del campionato di Serie A e riuscire a guadagnare 3 punti contro i salentini sarebbe di vitale importanza.

Dall’altra parte c’è il Lecce di Marco Baroni che vuole tornare a fare risultato dopo 5 sconfitte consecutive con zero gol segnati. Per i giallorossi, che in casa hanno già fermato alcuni top club di Serie A, riuscire a far punti sarebbe importante per evitare di restare intrappolati nella zona rossa della classifica.

Lecce Napoli: le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti ha scelto Giacomo Raspadori per guidare l’attacco azzurro. In panchina anche Zielinski e Politano con Elmas e Lozano titolari.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.