Lecce Napoli, sei cambi di formazione: Baroni spiega i motivi

Alle 19, il Napoli sarà impegnato, in trasferta, sul campo del Lecce, in uno dei tre anticipi della 29esima giornata di campionato, che si completerà poi domani sera con Lazio-Juventus alle 20:45 direttamente dall’Olimpico.

Dopo la pesante sconfitta avvenuta domenica sera al Maradona con il Milan per 0-4, il Napoli torna a giocare la Serie A e lo fa con l’intenzione di vincere.

Baroni Lecce

Lecce-Napoli, Baroni spiega i motivi dei cambi

Al momento la squadra di Spalletti conta 71 punti in classifica, ben lontana dal secondo posto, ma una vittoria sarebbe comunque importante per chiudere più in fretta possibile il discorso scudetto, anche perchè vincere oggi farebbe avvicinare gli azzurri con più fiducia alla gara di Champions League proprio contro i rossoneri, in programma mercoledì 12 aprile a San Siro.

Prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore del Lecce, Marco Baroni:

“Abbiamo ragionato nella misura di voler fare risultato. Con tutte queste partite ravvicinate è normale assistere a tanti cambi di formazione”

Tatiana Digirolamo